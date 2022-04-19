Kulu'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bozan Mahallesi'nde Ömer Kaya'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bitişiğindeki müstakil eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, samanlık ile yanındaki tandır odası kullanılamaz hale geldi.
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel