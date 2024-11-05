Kulu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

KONYA'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Rabiye Dönmez (66), toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücü Kulu Belediye Meclis Üyesi Erdal Ö. (50), çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Konya-Ankara kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Rabiye Dönmez'e, Erdal Ö.'nün kullandığı 06 DOZ 01 plakalı otomobil çarptı. Kazada Dönmez yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabiye Dönmez, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü Erdal Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Rabiye Dönmez'in cenazesi bugün Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Erdal Ö. ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.