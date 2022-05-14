Kulu'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Haberler

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Kulu'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Kulu'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.A'nın kullandığı 42 M 1691 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki E.Ç'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Karşıyaka, Yüzbaşı, Konya, Güncel, Haberler

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