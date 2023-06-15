Kulu'da otomobil çocuğa çarptı: Yaralı var

Konya'nın Kulu ilçesinde annesinin yanında yürüdüğü sırada yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi Ahmet Baran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 42 ANC 109 plakalı otomobil, annesiyle birlikte yürüdüğü sırada caddenin karşısına geçmek için bir anda yola fırladığı öne sürülen 6 yaşındaki F.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen yaralı çocuk, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA