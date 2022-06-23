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Kulu'da müstakil ev yandı

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Kulu'da müstakil ev yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Karapınar Mahallesi'nde Abuzer Dalgın'a ait müstakil evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, evde hasar meydana geldi.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Karapınar İtfaiye Konya Güncel Haberler

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