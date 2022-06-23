Kulu'da müstakil ev yandı
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Karapınar Mahallesi'nde Abuzer Dalgın'a ait müstakil evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında, evde hasar meydana geldi.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel