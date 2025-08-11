Kulu'da Motosiklet Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde, motosikletin duvara çarpması sonucu 20 yaşındaki sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, motosikletin duvara çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

İsmail A. (20) idaresindeki 42 AZB 725 plakalı motosiklet, Camikebir Mahallesi Kutbettin Gündüz Caddesinde su deposunun duvarına çarptı.

İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı İsmail A, Aşkan Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın 'Başkentimizi Geri İstiyoruz' paylaşımı sonrası FBI Washington'da operasyon başlattı

Trump'ın talimatıyla FBI tutuklamalara başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.