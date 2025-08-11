Kulu'da Motosiklet Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde, motosikletin duvara çarpması sonucu 20 yaşındaki sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde, motosikletin duvara çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
İsmail A. (20) idaresindeki 42 AZB 725 plakalı motosiklet, Camikebir Mahallesi Kutbettin Gündüz Caddesinde su deposunun duvarına çarptı.
İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı İsmail A, Aşkan Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel