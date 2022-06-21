Kulu'da motosiklet denetiminde 32 bin 687 lira ceza uygulandı
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'nın Kulu ilçesinde trafik polisleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde 16 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde trafik polisleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde 16 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kurallara uymayan sürücülere 32 bin 687 lira ceza uygulandı.
Denetimde 16 motosiklet ise trafikten men edildi.
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel