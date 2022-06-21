Kulu'da motosiklet denetiminde 32 bin 687 lira ceza uygulandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulu'da motosiklet denetiminde 32 bin 687 lira ceza uygulandı

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
 - Güncelleme:
Kulu'da motosiklet denetiminde 32 bin 687 lira ceza uygulandı

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik polisleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde 16 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik polisleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde 16 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kurallara uymayan sürücülere 32 bin 687 lira ceza uygulandı.

Denetimde 16 motosiklet ise trafikten men edildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title