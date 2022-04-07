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Kulu'da modifiyeli araçlara yönelik uygulama

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Kulu'da modifiyeli araçlara yönelik uygulama

Konya'nın Kulu ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren hareketler yaparak çevreye rahatsızlık veren, modifiyeli otomobillere yönelik trafik polisleri uygulama yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren hareketler yaparak çevreye rahatsızlık veren, modifiyeli otomobillere yönelik trafik polisleri uygulama yaptı.

Ses kirliliği çıkararak vatandaşlara rahatsızlık veren araçlara yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde uygulama noktası kurdu.

Abartılı egzoz kullanan, araçlarına standart dışı renkli cam filmi takan, yüksek sesle araba içinde müzik dinleyen araç sürücüleri durdurularak haklarında cezai işlem uyguladı.

İlçede yapılan uygulamalarda 11 modifiyeli araca eksikliklerden dolayı toplam 12 bin Türk lirası para cezası kesilirken, rutin denetimlerin devam edeceğini öğrenildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tragger, Konya, Güncel, Haberler

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