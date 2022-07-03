Kulu'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Konya- Ankara kara yolu Meteoroloji kavşağında Umut Alp (36) idaresindeki 06 KTJ 74 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak devrildi. Sürücü Alp ile araçta bulunan Miraç Aksoy (17) ve Recep Alp (17) yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Hüseyin Ordulu - Güncel Ankara Konya Güncel Haberler

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