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Kulu'da Mevsimlik İşçi Ailesinin Çocuğu Şüpheli Ölümle Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde soğan tarlasında yaşayan mevsimlik işçi ailenin 2 yaşındaki çocuğu, çadırda hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KONYA'nın Kulu ilçesinde soğan tarlasında çadırda kalan mevsimlik işçi ailenin 2 yaşındaki çocukları Yusuf Ç., hareketsiz bulundu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlenen ve ölümü şüpheli bulunan çocuğun cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi'ndeki bir soğan tarlasında meydana geldi. Tarlada çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki çocukları Yusuf Ç.'yi çadırda hareketsiz gördü. Aile çocuklarını kendi araçlarıyla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yusuf Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Doktorların ölümün şüpheli olarak değerlendirmesi nedeniyle Yusuf Ç.'nin cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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