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Kulu'da kereste deposunda yangın

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Kulu'da kereste deposunda yangın

Konya'nın Kulu ilçesinde kereste deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde kereste deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde, Yusuf Çiftçi'ye ait olduğu öğrenilen kereste deposunda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede yönlendirilen itfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Fatih Sultan Mehmet Yusuf Çiftçi Konya Güncel Haberler

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