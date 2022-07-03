Kulu'da gurbetçi ailenin evinden hırsızlık - Haberler

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Kulu'da gurbetçi ailenin evinden hırsızlık

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Kulu'da gurbetçi ailenin evinden hırsızlık

Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi ailenin müstakil evine giren hırsızlar çaldıkları eşyalarla kayıplara karıştı.

Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi ailenin müstakil evine giren hırsızlar çaldıkları eşyalarla kayıplara karıştı.

Cumhuriyet Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde, Abbas Küçükgöl'e ait müstakil evin pencere korkuluğunun kırık olduğunu fark eden yakınları durumu polise bildirdi.

Polisler, evdeki metal eşyaların çalındığını, garajda bulunan otomobil ve motosiklet için de hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğunu belirledi.

Evde yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ev sahibi Abbas Küçükgöl'ün vefat ettiği, yakınlarınınsa İsveç'te yaşadığı öğrenildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Konya Güncel Haberler

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