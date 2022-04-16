Kulu'da gurbetçi ailenin evinden hırsızlık - Haberler

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Kulu'da gurbetçi ailenin evinden hırsızlık

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Kulu'da gurbetçi ailenin evinden hırsızlık

Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi ailenin müstakil evine giren hırsızlar çaldıkları eşyalarla kayıplara karıştı.

Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi ailenin müstakil evine giren hırsızlar çaldıkları eşyalarla kayıplara karıştı.

Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'nde, Hollanda'da yaşayan gurbetçi Halit Saygın'ın yakınları, evin panjuruyla balkon kapılarının kırık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, müstakil evdeki eşyaların hırsızlar tarafından çalındığını tespit etti.

Evde yapılan incelemenin ardından polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Hollanda, Gurbetçi, Kıbrıs, Konya, Güncel, Haberler

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