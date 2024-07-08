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Kulu'da eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü ve yolcusu tutuklandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde yapılan bir uygulamada, otomobilde gizlenmiş 21,71 gram eroin bulundu. Sürücü ve yolcu gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü ile bir yolcu tutuklandı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya-Ankara kara yolunda yaptıkları uygulamada, S.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, farklı yerlere gizlenmiş 21,71 gram eroin bulunması üzerine sürücü S.G. ile araçtaki A.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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