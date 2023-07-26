Kulu'da düğün salonunun balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir düğün salonunun balkonundan beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir düğün salonunun balkonundan beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğüne davetli olarak giden ailenin 6 yaşlarındaki E.B. isimli çocuğu, düğün salonunun balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybetti. Beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk çevredekilerin yardımıyla otomobille Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde çocuğun vücudunda kırıklar, kafasında yaralanma ile beyin kanamasının olduğu belirlendi. Kontrollerin ardından çocuk ambulansla Konya'ya sevk edildi. Çocuğun Konya'da sevk edildiği hastanede ameliyata alınarak tedavisine başlandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA