Kulu'da devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Ufuk Yılmaz idaresindeki 34 DGB 874 plakalı otomobil, Yeşilyurt- Güzelyayla Mahallesi yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Yılmaz Ambulansla Kulu Devler Hastanesinde tedavi altına alındı.???????