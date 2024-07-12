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Kulu'da çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında annesi ve kardeşi hayatını kaybeden Kadriye Yıldırım'ın ölüm nedeni inceleniyor.

KONYA'nın Kulu ilçesinde evde çıkan yangında annesi Ayşe Yıldırım (80) ile kardeşi Enes Yıldırım'ın (42) yaşamını yitirmesinden bir gün sonra diğer evlerinde ölü bulunan Kadriye Yıldırım (49), toprağa verildi. Kadriye Yıldırım'ın kesin ölüm nedeni, alınan doku örneklerinin Ankara Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesinin ardından belirlenecek. Yangının çıkış nedeni de ekipler tarafından araştırılıyor.

Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde Yıldırım ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evde çarşamba günü saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayılıp evi sardı. Mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin bir kısmını söndüren ekipler, içeri girip Enes Yıldırım'ı yaralı halde çıkardı. Enes Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evde ise Ayşe Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Anne ve oğlunun cenazesi de dün öğle namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

AİLENİN KIZININ PSİKOLOJİK TEDAVİYE GİTTİĞİ SANILDI

Jandarma ekipleri, Ayşe Yıldırım'ın aynı evde kalan kızı Kadriye Yıldırım'ın, yangın sırasında evde olmadığını belirledi. Yıldırım ailesinin yakınları Kadriye Yıldırım'ın, psikolojik tedavi görmesi için ağabeyi tarafından Konya'ya bir hastaneye götürüldüğünü bildiklerini söyledi. Bu bilgi üzerine hastaneleri araştıran jandarma, Yıldırım ile ilgili bulguya rastlamadı. Araştırmasını derinleştiren jandarma, Yıldırım ailesine ait Kulu'daki Camikebir Mahallesi 138011 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda bir evlerinin olduğunu tespit etti. Dün akşam saatlerinde belirlenen adrese gidip, çilingir yardımıyla eve giren jandarma, Kadriye Yıldırım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Burada alınan doku örnekleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yıldırım'ın cenazesi de bugün aynı mezarlıkta toprağa verildi. Yangının çıkış nedeni de ekipler tarafından araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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