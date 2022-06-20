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Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde iki katlı evin son katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin dumanları fark etmesiyle aile dışarıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Fatih Sultan Mehmet İtfaiye Konya Güncel Haberler

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