Kulu'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi Pazarözü Yaylasında Nuh Yılmaz'a ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen evde hasar oluştu.