Kulu'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kulu'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Kulu'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi Pazarözü Yaylasında Nuh Yılmaz'a ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen evde hasar oluştu.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Nuh Yılmaz İtfaiye Konya Güncel Haberler

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