Kulu'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'nın Kulu ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
İbrahim Tuğrul yönetimindeki 42 AJN 333 plakalı tır Konya - Ankara kara yolu Kulu yakınlarında refüjdeki bariyerlere çarptı.
Yaralanan sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tuğrul'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle Konya-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel