Kulu'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kulu'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Kulu'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

İbrahim Tuğrul yönetimindeki 42 AJN 333 plakalı tır Konya - Ankara kara yolu Kulu yakınlarında refüjdeki bariyerlere çarptı.

Yaralanan sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tuğrul'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Konya-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Ankara, Konya, Güncel, Haberler

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