Kulu'da Aniden Bastıran Sis Trafikte Kazalara Yol Açtı
Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sis, trafikte olumsuz etkilere neden oldu. Sağanak yağmurun ardından oluşan sis, görüş mesafesini düşürdü ve yolları kayganlaştırdı. Ankara-Konya kara yolunda Sanayi Sitesi yakınlarında yaşanan kazalarda yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sis trafiği olumsuz etkiledi.
Sağanak yağmurun ardından sabah saatlerinde aniden oluşan sis görüş mesafesini düşürürken pus nedeniyle yollar kayganlaştı.
Sisin çok yoğun olduğu Ankara- Konya kara yolu Sanayi Sitesi yakınlarında kazalar yaşandı. Aynı bölgede yaşanan kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
Ankara-Konya kara yolunda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.