Kulu CHP ilçe başkanlığı etkinlik düzenledi Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı tarafından partililerin ve gurbetçi vatandaşların katıldığı piknik düzenlendi. Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı tarafından partililerin ve gurbetçi vatandaşların katıldığı piknik düzenlendi. Değirmenözü piknik alanında yapılan etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanı Barış Bektaş, İlçe başkanı Ersel Çorum, İsveç Birliği Başkan yardımcısı İhsan Kılıç, Karapınar, Cihanbeyli, Kadınhanı ilçe başkanları gurbetçi vatandaşlar ve partililer katıldı. CHP İsveç Birliği Başkan Yardımcısı İhsan Kılıç, İsveç seçimleri için Kulu'da sandık kurulacağını belirterek, "Oy hakkı olan hemşerilerimin oy kullanmaya, özelliklede Sosyal Demokrat Partiye oy vermelerini öneriyorum." dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ulaştırmayı hedeflediği muhasır medeniyetler seviyesi diye kast ettiğinin somutlaşmış halinin İsveç olduğunu belirten CHP İl Başkanı Barış Bektaş İsveç'in Cumhuriyet Halk Partililerinin hedeflediği hakça paylaşımın somutlaştığı bir yer olduğunu da sözlerine ekledi. Etkinlik vatandaşlarla siyasilerin piknik sonrası toplu hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından son buldu. AA / Hüseyin Ordulu - Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Hisarcık Kulu Güncel Haberler

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