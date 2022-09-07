TÜİK: Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 69 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının yüzde 69 artarak, 23 milyon 245 bin 317'ye ulaştığını duyurdu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının yüzde 69 artarak, 23 milyon 245 bin 317'ye ulaştığını duyurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; müze sayısı 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 5,1 artarak 519 oldu. Müzelerin 210 tanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde; 309 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı. Ören yeri sayısı ise 143 oldu. Müzelerdeki eser sayısı önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 719 bin 409 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı, yüzde 0,7 artarak 3 milyon 301 bin 789 olurken bu eserlerin yüzde 87,4'ünün envanterinin yapılmış olduğu görüldü. Özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,2 artarak 417 bin 620 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,2'si sikke, yüzde 27,3'ü arkeolojik materyal, yüzde 6,9'u etnografik materyal, yüzde 3,6'sı tablet oldu.

Milli parkların sayısı yüzde 2,2 artarak 46 olurken, milli park alanı yüzde 0,1 artarak 908 bin 543 hektara yükseldi. Tabiat parkı sayısı yüzde 4,0 artarak 260'a yükselirken, tabiat parkı alanı yüzde 1,9 artarak 109 bin 638 hektar oldu. Tabiatı koruma alanı sayısı önceki yıla göre değişim göstermeyerek 31 olurken, tabiat anıtı sayısı yüzde 0,9 azalarak 114 oldu.