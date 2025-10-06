Kültürel mimari yapıların minyatürleri Kepez'de sergileniyor

Türkiye'nin 81 ilinden seçilen mimari eserlerin minyatür modelleri, Dokumapark'taki Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, müze, Türkiye'nin 7 bölgesinden tarihi ve kültürel mimari yapıların örneklerini tek bir alanda görme imkanı sağlıyor.

Doğayla iç içe 10 bin metrekarelik alanda yer alan ve Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıyan eserler, 1/25 ölçeğinde küçültülerek sergileniyor.

Müzede bulunan yapılar arasında, Dolmabahçe Saat Kulesi, Çanakkale Şehitler Anıtı, Trabzon Atatürk Köşkü, Edirne Selimiye Cami, Alanya Selçuklu Tersanesi, İstanbul Haydarpaşa Garı, Amasya Yalıboyu Evleri, Ankara 1. TBMM, Bursa Ulucami, Karabük Safranbolu Evleri, İzmir Zeus Sunağı, Muğla Halikarnas Mozolesi, İzmir Meryem Kilisesi, Diyarbakır Malabadi Köprüsü, Van Akdamar Kilisesi ve Konya Mevlana Dergahı yer alıyor.