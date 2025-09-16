Kültür Yolu Festivali'nde Ücretsiz Sergi Turları

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında açılan sergileri vatandaşların gezmesi için ücretsiz tur düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında düzenlenen sanat sergilerine vatandaşların kolay ulaşımı için turlar oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi önünden 21 Eylül'e kadar saat 09.00-13.00 arasında hareket eden araçlarla sergi alanlarına taşınan vatandaşlar, uzman rehberler eşliğinde sergileri ziyaret edebilecek.