Kültür Yolu Festivali'nde Kore-Türkiye Etkinliği

Kültür Yolu Festivali kapsamında, Güney Kore Büyükelçiliği tarafından Kore- Türkiye Bohça Sergisi ve "Zamana Nakşedilen Hanbok" adlı defile düzenlendi.

Ankara Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kore ile asırlar öncesine dayanan ilişkilere işaret ederek, "Bu etkinlik dost ve kardeş Kore'mizin daha güzel çalışmalarla Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte bilimde, sanatta, kültürde, sanayide her alanda işbirliklerinin artarak devam edeceğinin bir göstergesidir." dedi.

Geçmişte iki milletin de şehit verdiği mekanlardan sonra, böyle güzel ve mutluluk veren etkinlikler düzenlendiğini belirten Çam, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

"İki ülkenin kültürlerini anlaması açısından önemli bir etkinlik"

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo da Bohça sergisi ve Hanbok defilesini birlikte sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını, Bohça'nın sadece basit bir kumaş parçası değil, karşılıklı özen, saygı ve güzelliği taşıyan gündelik yaşamın içindeki bir bilgelik ve sanat biçimi olduğunu belirtti.

Jeong, Türkiye'de de bohçanın, değerli olanı koruyup saklayan geleneksel bir araç olarak günümüze kadar yaşatıldığını dile getirdi.

Coğrafi olarak birbirinden uzak olmasına rağmen Kore ile Türkiye'nin bu denli benzer kültürel ögeleri paylaşıyor olmasının son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Jeong, "Bu etkinlik, iki ülkenin birbirlerinin kültürünü anlaması ve saygı göstermesi açısından önemli bir rol oynayacak. Aynı zamanda Türkiye ile Kore arasındaki dostluk ve kültürel alışverişi daha da sağlamlaştıran güçlü bir köprü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kore halkının köklü geleneklerini yansıtan kıyafetler tanıtıldı

Büyükelçi Jeong, Hanbok defilesinde ise Kore halkının estetik anlayışını, ruhunu ve köklü geleneklerini yansıtan kıyafetlerin tanıtıldığını söyledi.

Binlerce yıllık geçmişe sahip Hanbok'un geleneği ve modernliği bir araya getirdiğini vurgulayan Jeong, misafirlerin bu kıyafetlerin taşıdığı anlamı ve kültürel değerleri yakından görme imkanı bulacağını kaydetti.

Çam ve Jeong, müzenin geçici sergi salonunda açılışı yapılan Kore-Türkiye Bohça Sergisi'ni ziyaret etti.

Ardından müzenin bahçesinde Tasarımcı Sieun You'nun yaklaşık 30 parçadan oluşan, "Zamana Nakşedilen Hanbok" defilesi düzenlendi.

Etkinliğe, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya da katıldı.