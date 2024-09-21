Kültür Yolu Festivali'nde Geleneksel El Sanatları Atölyeleri

Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde geleneksel el sanatları ustaları tarafından atölyeler oluşturuldu.

Festival ile başkent, 9 gün boyunca birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda Millet Bahçesi'nde 20 atölye kuruldu ve el sanatları ustaları tarafından stantlar açıldı. Ayrıca, "Bu Yüzyılın Çinileri" adlı sergi sanatseverlerle buluştu.

El yapımı bıçaklar, kitre bebekler ve çini seramiklerin yer aldığı stantlar vatandaşlardan ilgi gördü.

Ankara Valisi Vasip Şahin de alanı ziyaret ederek atölyeleri gezdi, ustalarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Stantlar, festival süresince her gün 15.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek, ayrıca 17.00-18.00 saatleri arasında geleneksel el sanatları ustalarıyla söyleşiler düzenlenecek, ustalar deneyimlerini paylaşacak.