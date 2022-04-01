Kültür ve Turizm Müdürlüğü etkinlikleriyle dikkat çekti

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, pandemi döneminin esnemesiyle birlikte harekete geçerek geçtiğimiz mart ayında paydaş kurumlarla birlikte düzenlediği mart ayı etkinlik aktivitelerinde dolu dolu bir programa imza attı. Ayın son haftası kutlanan 58. Kütüphane Haftası da bu etkinlikler içinde yerini aldı ve Kocaeli halkına tarihi ve kültürel bilgiler vererek büyük beğeni topladı.

DOLU DOLU

Dünya Kadınlar Günüyle başlayan mart ayı muhteşem konserlerle devam etti. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşen Kadınlar Günü Konseri, Çanakkale Zaferi Konserleri ve komedi tiyatro gösterisi ayakta alkışlandı. Ardından Kocaeli Arkeoloji Müzesi Konferans Salonunda; Söyleşi, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü,18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri düzenlendi. Gölcük Belediyesi işbirliğiyle de Dünya Çocuk ve Tiyatro Gününde miniklere özel gösteri yapıldı. Gençlerle Geçmişe Yolculuk projesinde de yurt dışından ve içinden öğrenciler ile il dışından gelen konuklara tarih turu düzenlendi.

7'DEN 70'E

Tiyatro, Çanakkale Destanını anlatan oyunla devam ederken büyük usta Âşık Veysel'in ölüm yıldönümü yine Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezinde düzenlenen konserde anıldı. Mart ayının son haftası kutlanan 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kütüphanesi bulunan tüm içlemelerimizde günde iki programla gerçekleşti. Söyleşiler, şiirler, oyunlar, masallar, sinema, drama gösterileri, eş zamanlı okuma, sergiler düzenlendi. Burada 7'den 70'e kitap sevgisi aşılandı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yine dolu dolu bir nisan programı için çalışmalarına başladı.

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