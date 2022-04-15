Kültür ve Turizm Bakanlığına 149 sözleşmeli personel alınacak - Haberler

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Kültür ve Turizm Bakanlığına 149 sözleşmeli personel alınacak

AA - Harun Kutbe - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakanlığına 149 sözleşmeli personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde 149 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde 149 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlu¨ sınav yapılmaksızın 82 temizlik personeli, 64 şoför, 3 bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular, 25 Nisan-9 Mayıs'ta "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden gerçekleştirilecek.

AA / Harun Kutbe - Güncel

İstihdam, Turizm, Gazete, KPSS, Güncel, Haberler

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