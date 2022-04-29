Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk üç ayında 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi rakamına ulaşan Türkiye'nin, 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar turizm... - Haberler

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk üç ayında 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi rakamına ulaşan Türkiye'nin, 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar turizm...

AA - Esin Işık - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk üç ayında 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi rakamına ulaşan Türkiye'nin, 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar turizm...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk üç ayında 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi rakamına ulaşan Türkiye'nin, 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar turizm geliri elde ettiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk üç ayında 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi rakamına ulaşan Türkiye'nin, 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar turizm geliri elde ettiğini açıkladı.

AA / Esin Işık - Güncel

Türkiye, Turizm, dolar, Güncel, Haberler

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