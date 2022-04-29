Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk üç ayında 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi rakamına ulaşan Türkiye'nin, 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar turizm...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk üç ayında 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi rakamına ulaşan Türkiye'nin, 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar turizm geliri elde ettiğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk üç ayında 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi rakamına ulaşan Türkiye'nin, 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar turizm geliri elde ettiğini açıkladı.
AA / Esin Işık - Güncel