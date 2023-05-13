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Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 127 personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 127 personel alacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 127 personel alımı yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 127 personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 36 büro personeli, 62 koruma ve güvenlik görevlisi ile 29 temizlik personeli alınacak.

Başvurular 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

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