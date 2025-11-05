Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Salim Yaşar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

83 yaşında hayatını kaybeden çömlek ustası Salim Yaşar, memleketi Bilecik'te düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar, 2022'de 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü almıştı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında yaşamını yitiren, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2022'de "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen çömlek ustası Salim Yaşar'ın cenazesi memleketi Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşar'ın cenazesi, tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin morgundan alınarak ambulansla ilçeye bağlı Kınık köyündeki evinin önüne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze, omuzlarda Kınık Köyü Camisi'nin avlusuna taşındı.

Evli, 3 çocuk babası ve 13 torun sahibi Yaşar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Yaşar'ın ailesi ve yakınlar ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Yaşayan Mirasın Korunması Daire Başkanı Uğur Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.

Yaşar'ın oğlu babasını anlattı

Salim Yaşar'ın oğlu 60 yaşındaki Recai Yaşar, AA muhabirine, babasının yaklaşık 70 yıldır çömlekçilikle uğraştığını söyledi.

Yaşar'ın pek çok kişiye bu sanatı sevdirdiğini dile getiren Yaşar, "Vietnam'da bir dönem öğretmenlik yaptı. Daha sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu görevini devam ettirdi. 2022'de 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan edildi. Aynı zamanda devlet sanatçısıydı. İnşallah biz de onun taşıdığı bayrağı çocukları olarak devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.