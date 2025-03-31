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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Volkan Konak İçin Taziye Mesajı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayatını kaybeden Türk müziğinin sevilen isimlerinden Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, Konak'ın müziğine olan katkılarını vurgulayarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk müziğine sesi ve yorumuyla unutulmaz katkılar sunan, Karadeniz'in sevilen sanatçısı Volkan Konak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yüreklere dokunan eserleriyle hafızalarımızda yaşayacak olan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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