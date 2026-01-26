Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığından ses sanatçısı Seha Okuş için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da 98 yaşında vefat eden Yeşilçam'ın unutulmaz sesi Seha Okuş için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, sanatçının eserlerinin kuşakları buluşturan bir değer olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da 98 yaşında vefat eden ses sanatçısı Seha Okuş için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Yeşilçam'ın unutulmaz sesi, Türk müziğinin kıymetli ismi Seha Okuş'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla hafızalarımızda iz bırakan, eserleriyle kuşakları buluşturan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
