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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Belgesel Film Projelerine Destek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Belgesel Film Yapım' kategorisinde 36 projeye toplamda 12 milyon 455 bin lira destek sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Belgesel Film Yapım" türündeki 36 projeye 12 milyon 455 bin lira destek sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinema Destekleme Kurulu kararları açıklandı.

"Belgesel Film Yapım" türündeki 36 projeye 12 milyon 455 bin lira destek verilmesi kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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