Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Belgesel Film Projelerine Destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Belgesel Film Yapım" türündeki 36 projeye 12 milyon 455 bin lira destek sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinema Destekleme Kurulu kararları açıklandı.

"Belgesel Film Yapım" türündeki 36 projeye 12 milyon 455 bin lira destek verilmesi kararlaştırıldı.