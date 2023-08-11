Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atamalar gerçekleştirildi. Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne, Tamer Karadağlı; Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne, Selim Terzi; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Türkay Dalan; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne, Ömer Faruk Belviranlı; Personel Genel Müdürlüğü'ne, Nihat Umut Döktür; Sinema Genel Müdürlüğü'ne, Erkin Yılmaz; Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, İhsan Çimen; Tanıtma Genel Müdürlüğü'ne, Timuçin Güler; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, İzzet Güven; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne, Neşe Çıldık; Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, Sinan Aksu; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na, Serkan Kayalar; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na, Abdullah Eren ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na, İsmail Kaşdemir.