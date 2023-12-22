Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kadeş Antlaşması'nın replikasını İtalya'ya hediye etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyadaki ilk barış anlaşması olarak bilinen "Kadeş Antlaşması"nın replikasını, İtalya'nın Torino kentinde bulunan, Avrupa'daki en büyük Antik Mısır Müzesi'ne hediye etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'daki Eski Şark Eserleri Müzesi'nde sergilenmekte olan Kadeş Antlaşması'nın replikası, dün Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Söner tarafından Torino'daki Antik Mısır Müzesi'ne teslim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatı doğrultusunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılan replikanın, Türkiye'nin kültür ve turizmi barışın anahtarı olarak değerlendirmesi sebebiyle Avrupa'daki en büyük Antik Mısır Müzesi'ne hediye edildiği belirtildi.

Kadeş Antlaşması'nın replikasının, Torino'daki müzenin yeni açılan "Yazıtlar Salonu"nda dün itibarıyla sergilenmeye başlandığı ve eserin ilk günden büyük ilgi gördüğü kaydedildi.

Torino Antik Mısır Müzesi Başkanı Evelina Christillin ile Müze Müdürü Christian Greco'nun antlaşmanın replikasını hediye eden Türkiye'ye teşekkürlerini ilettikleri öğrenildi.

Milattan önce 13. yüzyılda, o dönem Doğu Akdeniz'in iki başat gücü Mısır ve Hitit imparatorluklarının liderleri Mısır Firavunu 2. Ramses ile Hitit Kralı 3. Hattuşili'nin yaptığı "Kadeş Antlaşması", tarihteki ilk uluslararası barış antlaşması olarak biliniyor.