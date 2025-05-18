Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 Mayıs'ı ülke çapında sanatla kutluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 19 Mayıs'ın 105. yılında Türkiye'nin dört bir yanında müzik, tiyatro ve dansla Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, Cumhuriyet ruhunu sahnelere taşıyacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünü, ülke genelinde düzenlediği çok sayıda özel konser ve etkinlikle sanatın evrensel diliyle kutlayacak.

Cumhuriyetin ilk adımının atıldığı Samsun'da, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün sahneleyeceği "Yankılı Tepeler" senfonik şiiri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanatla, minnetle ve saygıyla anılacak.

Oğuzhan Balcı'nın bestesi, Yavuz Demir'in librettosu ve Şef Rengim Gökmen yönetiminde sahneye taşınacak bu özel eser, 19 Mayıs günü saat 19.19'da Tütün İskelesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, yarın Opera Sahnesi'nde saat 20.00'de "Son Veda-Beni Hatırlayınız" konseriyle sanatseverin karşısına çıkacak.

Fahir Atakoğlu'nun bestelerinden oluşan anlatımlı konserde, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını sahnede yeniden canlandırarak, izleyicilere belgesel-dramatik deneyim sunacak.

AKM'de "Bütün Umudum Gençliktedir" konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi ise "Bütün Umudum Gençliktedir" konseriyle hem 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nden bir etkinliğini seyirciyle buluşturacak, "Yetenek Her Yerde" projesi kapsamında seçilen genç sanatçılara sahnede yer verecek.

Konser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda yarın 20.00'da yapılacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, bir yandan Manisa'da düzenlenen "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Konseri"yle bayram coşkusunu gençlere yaşatırken, diğer yandan da "İzmir'in Genç Yetenekleri" konseriyle geleceğin sanatçılarını sahneye taşıyacak.

Mersin DOB Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun da eşlik edeceği klasik müzik ve marşların seslendireceği konser, saat 20.00'da Mersin Devlet Opera ve Balesi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Antalya DOB ise 19 Mayıs'ı bu yıl Antalya Arkeoloji Müzesi'nin tarihi atmosferinde, opera aryaları ve marşlarla Büyük Önder'i anacak.

Ayrıca, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) tarafından Ada Ankara, İstanbul AKM, İzmir, Bursa, Sivas, Adana, Antalya ve Samsun'da gerçekleştirilecek çok sesli müzik, klasik Türk müziği, halk müziği ve senfoni konserleriyle 19 Mayıs'ın ruhu tüm yurtta sanatla yaşatılacak.

Bakanlık, gençliğe, umuda ve geleceğe adanmış bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazileri minnetle anarak, tüm vatandaşları konserlerde bu coşkuya ortak olmaya davet etti.