Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Güncel
 - Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ünlüler camiasından bazı isimlerle Tekirdağ'ı gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi

TEKİRDAĞ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ünlüler camiasından bazı isimlerle Tekirdağ'ı gezdi.

Ünlüler camiasından ve sosyal medya fenomeni bazı isimlerle Tekirdağ'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ünlülerle Tekirdağ'da bulunan müzeleri gezdi. Tekirdağ'a gelen Bakanın eşi Pervin Ersoy'un ilk durağı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesini gezdi. Buradaki gezinin ardından heyet Rakoçzi Müzesine geçti.

Pervin Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok severek geziyoruz Tekirdağ'ı. Çok güzel bir şehir. Bizimde rota olarak 42'inci şehrimiz. Kırklareli 41'di 41 kere maşallah dedik. 42'incisi Tekirdağ oldu. Her ince ayrıntısına kadar gezmeyi planladık. Çok güzel bilgiler alıyoruz. 3 Kemal'ler şehri olduğunu bilmiyordum. İlk kez duydum. Namık Kemal, Mustafa Kemal ve Yahya Kemal" dedi.

Bakanın eşi Pervin Ersoy'a Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım eşlik etti.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title