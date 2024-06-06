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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığına Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'i tebrik etti

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'e yeni görevinde başarılar diledi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YEE mütevelli heyeti ile bir araya geldiklerini belirterek, 'Bakanlığımızda gerçekleştirilen toplantıda Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Sayın Abdurrahman Aliy'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Enstitümüze uzun yıllar emek veren Prof. Dr. Sayın Şeref Ateş'e de bugüne kadar imza attığı başarılı çalışmaları için gönülden teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'e yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YEE mütevelli heyeti ile bir araya geldiklerini belirterek, "Bakanlığımızda gerçekleştirilen toplantıda Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Sayın Abdurrahman Aliy'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Enstitümüze uzun yıllar emek veren Prof. Dr. Sayın Şeref Ateş'e de bugüne kadar imza attığı başarılı çalışmaları için gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Sosyal Medya Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

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