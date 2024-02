Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Oyu cepte görmek siyasi nezaketsizliktir'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, partisine gönül bağını bir mecburiyet gibi gören anlayışa sahip olmadıklarını belirterek, "Oyu cepte görmek, en hafif tabiriyle siyasi nezaketsizliktir. Biz 'Oyu cepte' değil, 'Sevgisi gönlümüzde' diyoruz." dedi.

Ersoy, MHP'nin Saray Mahallesi'ndeki "Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni"ne katıldı. Ersoy, buradaki konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın, milletin çoğunluğunun onayını alarak, güven ve istikrarın buluşma adresi olduğunu belirterek, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde bunun bir kez daha ortaya konduğunu söyledi.

Şimdi yeni bir seçimin arifesinde olduklarını dile getiren Ersoy, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne yaklaşıyoruz. Cumhur İttifakı, yine millete hizmet için yan yana, yine kaya gibi sapasağlam. İnşallah, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülke çapında, en yüksek seviyede gerçekleşecek bir seçim başarısıyla milletimizin hizmetinde olacağız. Allah'ın izniyle Antalya Büyükşehir ve 19 ilçede de milletimizin teveccühüyle, desteğiyle sandıkları patlatacağız. Milletimizden yetki aldıktan sonra da eser ve hizmet belediyeciliğini, vatandaşlarımızın hayatına dokunan projeleri birer birer uygulayacağız." diye konuştu.

Ersoy, bu süreçte hep beraber, güzel neticeler almak için canla başla çalışacaklarını anlatarak, vatandaşlarla gönül bağlarını daha da güçlendireceklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, merkezi idare ile yerel yönetim uyumunun potansiyelini Antalya'nın her yöresine, her beldesine taşıyacaklarını aktaran Ersoy, şunları söyledi:

"Siyaseti, sadece halka hizmet olarak gören bir anlayışın mensupları olarak, ayrımcılıkla, ideolojik takıntılarla işi olmayan bir ekip olarak, Antalya'mıza çağ atlatmaya hazırız. Birilerinin yaptığı gibi, partisine gönül bağını bir mecburiyet gibi gören anlayışa sahip değiliz. Oyu cepte görmek, en hafif tabiriyle siyasi nezaketsizliktir. Biz 'Oyu cepte' değil, 'Sevgisi gönlümüzde' diyoruz. Aynı şekilde, 'Şurası kalemiz, burası kalemiz' yaklaşımı da problemli bir yaklaşımdır. Her ilimiz, her ilçemiz, her beldemiz kıymetlidir, gözbebeğimizdir. Hangi siyasi yaklaşıma sahip olursa olsun her bir vatandaşımız da, kendisine hizmetle mükellef olduğumuz bir kıymetimizdir. Milletimizin takdiri, her zaman baş göz üzeredir."

Ersoy, hedeflerinin Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar kazanmak ve üzerine yenilerini katmak olduğunu sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu: "Biz şahıslarla uğraşmıyoruz"

Eski Dışişleri Bakanı AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ise Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel'in 10 yıldır ilçeye yerel yönetim anlamında büyük hizmetler verdiğini belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesinin son 5 yıldır Alanya ve Antalya'nın herhangi bir yerinde hizmetini görmediklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Biz şahıslarla uğraşmıyoruz, ona kötü demiyoruz ama hizmetin gelmediği de bir gerçek. Alanya hizmetin büyük bir bölümünü kendi bütçesiyle yapmak durumunda kaldı. O nedenle hem Alanya'yı kazanmamız gerekiyor hem de Antalya Büyükşehir Belediyesini kazanmamız gerekiyor. Alanya ve Antalya belediyeleri ile beraber hükümetin de uyumlu içinde çalışması memleketimiz için son derece yararlıdır." ifadelerini kullandı.

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Adem Murat Yücel ise ilçenin güzel insanlarına hizmette bulunmanın kutsal bir vazife olduğunun altını çizerek, "Her dilden, dinden, milletten, ülkemizin her şehrinden insanların huzurla, güvenle yaşadığı bu şehri hep büyüttük, hep ileriye götürdük, yücelttik. 10 yıllık görev süremizde pandemi oldu, yangın, deprem, savaşlar oldu, şehrimize büyük bir göç yaşandı. Bir taraftan kentimize sığınan, Alanya'da huzur ve güven arayan insanlarımıza destek olmaya çalıştık, bir taraftan da kentimizin huzurunun, güvenliğinin, istikrarının ve dinamiklerinin bozulmasına izin vermedik. Ekonomik ve toplumsal tüm zorluklara göğüs gererek, bu süreci hep birlikte başarıyla yönettik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Seçmen İletişim Merkezi kurdele kesimi yapılarak açıldı.

Açılışa AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, partililer ve vatandaşlar katıldı.