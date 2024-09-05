Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalyan şef Danilo Zanna ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalyan şef Danilo Zanna ile görüştü.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk mutfağının uluslararası tanıtımının yapılmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Bu doğrultudaki titiz çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün şef Zanna ile İstanbul AKM'de bir araya geldiklerini aktaran Bakan Ersoy, Zanna'ya teşekkür etti.