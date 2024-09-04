Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İran Kültür ve İslami İletişim Bakanı Mehdi İmanipur ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İran Kültür ve İslami İletişim Bakanı Mehdi İmanipur ile bir araya geldi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan İmanipur, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade??????? ile beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladığını belirtti.

Görüşmede, ülkeler arasındaki kültürel işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını bildiren Ersoy, ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür etti.