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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ahmet Uğurlu için taziye mesajı yayımladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu'nun vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Ersoy, Uğurlu'ya Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu için taziye mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sinema ve tiyatromuzun usta isimlerinden Ahmet Uğurlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Canlandırdığı karakterlerle kalbimizde daima yaşayacak olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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