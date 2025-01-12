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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Görüştü

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Karakas'ta yemin töreni vesilesiyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasında kültür ve turizm alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda somut adımlar atıldığı belirtiliyor.

- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

KARAKAS - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karakas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmak üzere geldiği Karakas'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Ersoy, Devlet Başkanı Maduro ile görüştü. Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Sayın Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılımımız vesilesiyle Venezuela'da önemli temaslarda bulunduk. Sayın Maduro'nun kabulünde, Türkiye ile Venezuela arasındaki kültür ve turizm alanındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması adına somut adımlar atıldı. Görüşmelerimizde iki ülkenin ortak projeler geliştirmesi konusunda mutabık kaldık ve iş birliğimizi daha da güçlendirecek adımları ele aldık. Sayın Maduro, en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti. Kültür ve turizm alanındaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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