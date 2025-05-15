Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizmden kültür projelerine gündemi değerlendirdi Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dünya turizminde ilk 3'te olmayı hedeflediğini belirterek, "2024'te Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı verilere göre Türkiye, ziyaretçi sayısında 4. sıraya geldi. Tabii asıl hedefimiz ilk 3'e girmek." dedi.

TGRT Haber'de Mehmet Aydın'ın konuğu olan Bakan Ersoy, turizm sektörü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Geleceğe Miras Projesi, gece müzeciliği, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının çalışmaları, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ve tarihi eser kaçakçılığına dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, geçen yıl turizm sektörünün 61,1 milyar dolar gelir ve 62,3 milyon ziyaretçiyle tamamlandığını belirterek, bu yılki hedefin 64 milyar dolar gelir olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünya turizminde 4. sırada yer aldığını belirten Ersoy, "2017'de 8. sıradayken görevi devralmıştık. Aşama aşama yukarı doğru çıkmaya başladık. 2024'te Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı verilere göre Türkiye, ziyaretçi sayısında 4. sıraya geldi. Tabii asıl hedefimiz ilk 3'e girmek." diye konuştu.

Turizmde bütün otellere Bakanlıktan işletme belgesi alma zorunluluğunun getirildiğini aktaran Ersoy, "Oteller, Bakanlık tarafından takip edilebilir hale geldi. Onların nitelik standartlarını artırmamız gerekiyordu. Sertifikasyon programlarını da devreye soktuk. Türkiye bu alanda da dünyada öncü rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin sürdürülebilir turizmde de öncü olduğunu, 42 kriterlik bir yapı oluşturduklarını, 2030'a kadar tüm tesislerin bu standartlara ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'de turizmin, geçmişte "deniz, kum ve güneş" olarak algılandığına dikkati çeken Ersoy, ürün çeşitliliğini artırdıklarını ve turizm sektörünün hizmetlerinin yılın 12 ayına yayılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ersoy, "goturkiye.com"da turizm adına ürün çeşitliliğinin 60'ın üzerinde olduğunu dile getirerek, "Siz ürün çeşitliliğini artırdığınız zaman turizmi 81 vilayete yayma şansını yakalıyorsunuz. Turizminiz İstanbul ve Antalya ile sınırlı kalmıyor. İkincisi 12 aya yayma şansını yakalıyorsunuz. Turizmin sezonluk olmaması lazım." ifadesini kullandı.

Türkiye 200 ülkede tanıtılıyor

Bakan Ersoy, şehir turizminde önemli bir mesafe katettiklerini ve bunu kültür-sanatla bütünleştirdiklerini belirterek, sağlık turizmi alanında imzalanan protokole ilişkin ise şunları kaydetti.

"Sağlık turizmi ikiye ayrılıyor. Bir sağlık amaçlı Türkiye'ye gelenler var, bir de gelen turistin sağlığı var. Turistle muhatap olan hastanelerin belli bir sertifikasyona sahip olması sağlanacak. Sağlık Bakanlığı bu hastaneleri denetleyecek, hem de nasıl bir Türk vatandaşı hastaneye gittiğinde yapılan işlemler e-Nabız'da görünüyorsa, turiste yapılan işlemleri de e-Nabız sisteminde takip edilebilir hale getireceğiz. Sağlık Bakanlığı bu çalışmayı yapıyor."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) çalışmalarına değinen Bakan Ersoy, Türkiye'nin 200 ülkede tanıtıldığını ve 10 dilde yayın yapan goturkiye.com platformunun, dünyada en çok ziyaret edilen tanıtım sitelerinden biri olduğunu belirtti.

"Geçen yıl 6 binden fazla arkeolojik buluntu elde ettik"

Ersoy, Türkiye'nin arkeoloji tarihi konusunda dünyada en iyi potansiyele sahip birkaç ülkeden biri olduğunun altını çizerek, "Türkiye 163 yıldır kazılıyor. Şu ana kadar yüzde 10'u kazılmış ve hala yüzde 90'ı toprak altında kazılmayı bekliyor." dedi.

Göreve geldiği 2018'de Bakanlığa bağlı 31'i yabancı olmak üzere 146 kazı başkanlığı olduğunu belirten Ersoy, şunları anlattı:

"Geçen yıl 264 kazı başkanlığına çıktık. 12 aylık kazı programına da geçtik yani 12 ay boyunca kaynak aktarıyorsunuz. Mevsim el verdiği sürece kazılıyor, kazı programları dışında da bunların raporlanması lazım. Dünyaya bunlarla ilgili yayınlar yapılması gerekiyor. Bunu oturttuktan sonra kazı başkanlıklarımızın sayısı arttı. 'Daha ileri aşamaya geçebiliriz.' dedik ve 'Geleceğe Miras Projesi'ni hayata geçirdik. İlk Side'yle başladık. Geleceğe Miras, hızlı kazılma projesi değil yoğun kazı projesi. Eskiden kazı bölgesinde bir noktada kazı yapılırken, şimdi 10-15 noktada kazı başkanlığının kapasitesi ve verdiğimiz kaynakla alakalı kazı yapılıyor. Kazıyla da yetinmiyoruz, restorasyon programını da beraberinde götürüyoruz yani kazıyor, ayağa kaldırıyor, karşılama merkezleri yapıyor, ziyaretçi alacak hale getiriyoruz. Çok geniş kapsamlı bir çalışma ve çok da iyi yürüyor. Şu anda arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan 2 binden fazla uzman istihdam ediliyor kazı noktalarında ve 3 bine yakın da çalışan var."

"Bu sene 780, gelecek yıl 800 kazı yapacağız"

Ersoy, geçen yıl kazı başkanlıkları dışında 760 kurtarma kazıları yaptıklarını ve toplamda 6 binden fazla arkeolojik buluntu elde ettikleri bilgisini verdi.

Türkiye'nin şu anda dünyada en çok kazı yapan ülke olarak rekor kırdığını söyleyen Ersoy, "İnşallah bu sene 780'i, ondan sonraki sene de 800 kazı yapacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, gün içinde havanın aşırı sıcak olmasından dolayı insanların ören yerlerini rahat gezemediğini ve bu anlamda gece müzeciliği projesini başlattıklarını ve projenin oldukça başarılı olduğunu belirtti.

Gece müzeciliği projesine bu yıl, 1 Haziran-1 Ekim arasında Antalya'da Syedra, Olympos, Perge ve Aspendos ile Burdur'da Sagalassos, İzmir'de Metropolis ve Sardis antik kentlerinin ekleneceği bilgisini veren Ersoy, her yıl projeye eklenen antik kentlerin sayısının artacağını dile getirdi.

Türkiye Kültür Yolları Festivalleri, bu yıl 20 şehirde 44 binden fazla sanatçının katılımıyla olacak

Bakan Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının bu sene kuruluşunun 15. yılını kutladığını anımsatarak, kurumun dünyada en geniş yazma eser envanterine sahip olduğunu aktardı.

Her yıl düzenli alımlarla yazma eser envanterini geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Ersoy, yetişmiş eleman olarak da alanında iyi bir ekibe sahip olduklarını anlattı.

Ersoy, programda Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne de değinerek, bu yıl 20 ilde gerçekleştirdiklerini ve her şehirde festivalin 9 gün sürdüğünü aktararak, "Festivaller, Avrupa Festivaller Birliğinin üyesi oldu. Onlar da çok etkilendi. Avrupa'da ve hatta dünyadaki en uzun süreli festival. Bu yıl 219 gün sürüyor. Adana'dan başladık, Antalya'yla 10 Kasım'da bitireceğiz. 20 şehirde binden fazla noktada, 44 binden fazla sanatçının katılımıyla 6 bin 800 etkinlik gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Festivallerin yurt dışından da takip edildiğini bu anlamda yabancı etkinliklere de yer verdiklerinin altını çizen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışında markalaşmış, reytingi yüksek sergiler, sanat kurumları ve sanatçılara Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne yer vermeye başladık. Bu sene de çok ciddi yabancı etkinliklerimiz olacak. Önemli olan festivalin bilinirliğini ve sinerjiyi artırmak. Mesela bu sene Rusya'dan Bolşoy Tiyatrosu geliyor. Salvador Dali'nin, Henri Matisse'nin, Marc Chagall ve Joan Miro'nun sergileriyle karşılaşacaksınız. Steve McCurry'nin de bir fotoğraf sergisi olacak."

Bakan Ersoy, konuşmasının sonunda tarihi eser kaçakçılığı konusunda 12 ülkeyle protokol yürüttüklerini belirterek, "Toplam, 2002-2025'te 13 binden fazla eser Türkiye'ye geldi. 2018- 2025'te ise 13 bin eserin 9 bini geldi. Bu tabii yapısal değişiklikler yapıp, sistemi kurmamızla ilgili bir şey." değerlendirmesini yaptı.