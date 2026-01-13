Haberler

Bakan Ersoy, Bankalar Birliği Yöneticileriyle Turizmde Yeni Sezonu Değerlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da Bankalar Birliği yöneticileriyle bir araya gelerek, turizm sektöründeki güncel gelişmeler ve 2026 sezonuna yönelik beklentileri değerlendirdi. Ersoy, sektördeki dayanıklılık ve sürdürülebilir büyüme konularına dikkat çekti.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bankalar Birliği ile İstanbul'da bir araya gelerek turizm sektörümüzün güncel durumunu ve yeni sezona ilişkin beklentileri değerlendirdik. Sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bölgesel krizlere rağmen turizm sektörünün güçlü bir performans ortaya koyduğunu belirten Ersoy, "Çevremizdeki krizlere rağmen iyi bir yılı geride bıraktık. Bu tablo, sektörümüzün dayanıklılığını ve turizm sektöründe uyguladığımız stratejinin başarısını bir kez daha göstermiştir" dedi.

Yeni sezona yönelik hazırlıkların da ele alındığı görüşmede, kamu ve özel sektör iş birliği çerçevesinde sektörün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek başlıklar değerlendirildi.

