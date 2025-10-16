Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sivas'ta kütüphane açılışında konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halk kütüphanelerini her yaştan kullanıcıya hitap eden çok işlevli merkezler haline getirdiklerini söyledi.

Birtakım programlara katılmak üzere kente gelen Ersoy, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'u makamında, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'yi parti binasında ziyaret eden Ersoy, Numan Efendi Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.

Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, köklü bir geçmişe sahip, Anadolu'nun kalbinde medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta, çocuklar ve yarınlar için böylesine değerli kültür hizmetinin açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Medeniyet tarihinin incelendiğinde Sivas'ın özel bir konuma sahip olduğunu belirten Ersoy, "Sivas, tarih boyunca ilim, sanat ve fikir insanlarıyla öne çıkmış, her dönemde kültürün taşıyıcısı olmuş bir şehirdir. İlim tahsili için ilk medreselerin kurulduğu şehirlerden biri Sivas'tır. Gök Medrese, Buruciye Medresesi ve Çifte Minareli Medreseler medeniyetimizin en kıymetli eserleri arasında yer almaktadır." dedi.

"Geçmişin güçlü mirasını geleceğe taşımak adına atılmış önemli bir adımdır"

Bakan Ersoy, hem tarih boyunca yetiştirdiği ilim insanları hem mimari özellikleri hem de bulundukları şehre ve bölgeye kattığı değer itibarıyla müstesna yere sahip yapıların ayrı bir önem arz ettiğini vurgulayarak, "Bu sebeple Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tarihimize ve kültürümüze ait eserleri sadece geçmişte inşa edilen yapılar olarak değil, aynı zamanda bugünümüzü ve geleceğimizi de aydınlatan merkezler olarak görüyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Sivas Numan Efendi Halk Kütüphanesi de geçmişin güçlü mirasını geleceğe taşımak adına atılmış önemli bir adımdır." diye konuştu.

Bakanlık olarak, bu kadim mirası geleceğe taşımak, bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve her yaştan vatandaşı kütüphanelerle buluşturmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Geçmişte Sanayi Mektebi olarak kullanılan bu tescilli yapı, Bakanlığımız tarafından yürütülen itinalı çalışmalar sonrasında Sivas Numan Efendi Halk Kütüphanesi olarak yeniden hizmete kazandırılmıştır. 1483 metrekare alana sahip olan bu son derece özel ve nitelikli yapı 250 kişilik oturma kapasitesi, 50 kişilik konferans salonu, kent arşivi, multimedya salonu, engelsiz erişim alanı ve eğitim alanlarıyla çok yönlü bir hizmet sunacaktır. Kompakt arşiv sistemiyle 30 bin kitaplık koleksiyon kapasitesi bulunmaktadır. Bu yönüyle kütüphanemiz, Sivas'ın bilgi ve kültür hayatına uzun yıllar hizmet edecek önemli bir merkez olacaktır. Bugün aynı zamanda, Fevzipaşa Çocuk Kütüphanemiz de hizmete açılıyor. Şeyh Şamil Kültür Merkezi'nde yer alan ve 100 kişilik kapasiteye sahip bu kütüphane, çocuklarımızın erken yaşta kitapla tanışmalarını, okuma alışkanlığı kazanmalarını ve hayal güçlerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Masal köşesi, çocuk etkinlik alanları ve 20 bin kitaplık koleksiyonuyla Sivaslı çocuklarımız için özel bir kütüphane ortamı sunacaktır."

"Halk kütüphanelerini çok işlevli merkezler haline getiriyoruz"

Bakan Ersoy, kütüphaneye Sivas'ın değerlerinden 18. yüzyılda yaşamış ve Osmanlı ilim ve kültür tarihinde müstesna bir yere sahip olan Sarı Hatipzade Numan Sabit'in adının verildiğini anlatarak, Numan Efendi'nin hem ilmi kimliği hem de vakıf hizmetleriyle Sivas şehrine derin izler bırakmış bir şahsiyet olduğunu dile getirdi.

Numan Efendi tarafından Ulu Cami'nin yanındaki konağının yanı başına kendi adıyla anılan bir kütüphane yaptırıldığını anımsatan Ersoy, bu kütüphanenin, Sivas'ın ilk vakıf kütüphanesi olma özelliğini taşıdığını ifade etti.

Kütüphanelerin kitap ve diğer bilgi kaynaklarının muhafaza edildiği yerler olmasının yanında, bilginin yeniden üretildiği, bilginin paylaşıldığı, sanatın ve teknolojinin buluştuğu yaşayan mekanlar olduğunu söyleyen Ersoy, "Biz bu anlayışla, halk kütüphanelerimizi her yaştan kullanıcıya hitap eden çok işlevli merkezler haline getiriyoruz. Hizmete açtığımız yeni kütüphanelerimiz okuma kültürünü geliştirme ve yaygınlaştırmanın yanı sıra bireylere deneyimleme yoluyla öğrenme ve bu şekilde farklı alanlarda üretime katılma imkanları sunuyor." dedi.

"Hedefimiz gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere ulaşması"

Kütüphanelerin iletişim becerileri, üst düzey düşünme ve kültürlerarası beceriler, bilgi okuryazarlığı, matematik ile fen okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, eleştirel düşünme ve problem çözme, dil becerileri, girişimcilik, yaratıcılık, yenilikçilik, verimlilik gibi 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine de katkıda bulunduğunu ve Sivas'ın bu dönüşümün en güzel örneklerinden biri olduğunu aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, Atatürk Çocuk Kütüphanesi, Şarkışla, Gürün ve Kangal kütüphanelerimizle birlikte, bugün açılışını yaptığımız bu yeni kütüphaneler Sivas'ı kültür ve bilginin merkezlerinden biri haline getiriyor. ???????Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim, hayata geçirdiğimiz bu çalışmalar asla sadece fiziki anlamda önem arz eden yatırımlar olarak görülmemelidir. Biz sadece binalara yatırım yapmıyoruz. Bu yatırımlar aynı zamanda çocuklarımızın hayallerine, gençlerimizin üretkenliğine, toplumumuzun ortak geleceğine yapılan kıymetli yatırımlardır. Bizim temel hedefimiz ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere dilediği gibi ulaşmasını sağlamaktır. Gençlerimizin kültür ve sanat dünyasına dahil olmaları için müzeleri, kütüphaneleri, sanat merkezlerini, sergi ve sinema salonlarını daha da yaygınlaştıracağız. Çocuklarımızı kitapla buluşturmak, zamanlarını kütüphanelerde daha nitelikli geçirmelerini, sanatla, edebiyatla, sinemayla, müzikle, düşünceyle temaslarını sağlamak bizi hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor. Bunun için çocuklarımız ve gençlerimizin kültürel kapasitelerinin arttırılmasına dönük yürütülen tüm bu çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz."

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise kitapların tozu, ruhu ve anlamıyla büyüdüğünü söyledi.

Tarihi bir binanın kütüphaneye dönüştürülmesinin ve önemli bir ismin verilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirten Güler, "Tarihi bir mekanı kütüphane olarak hayata geçiriyoruz. Düşüncemi ifade ettiğimde bakanlığımız tarihi mekanların kütüphane olarak değerlendirilmesi için farklı bir konsept çalıştığını ifade etmişti. Gerçekten çok güzel bir projeyle hayat buluyor bu." dedi.

Kütüphanenin her yaş grubuna hitap edeceğini dile getiren Güler, "Vatandaşlarımız tarihi mekanın özelliğiyle beraber buradan yararlanacaklar. Tarihi kütüphanenin Sivas'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun da konuşma yaparak kütüphanenin şehre hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ile il protokolü katıldı.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler, restorasyonu devam eden tarihi Ulu Cami'de de incelemede bulundu.???????