Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Sinop'ta İncelemelerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin açılış törenine katılmak üzere kente gelen Ersoy, törenin ardından ilk olarak Amfora Müzesi olarak tasarlanması planlanan ve restorasyon süreci devam eden tarihi binada inceleme yaptı.

Ersoy, burada bir süre yetkililerle sohbet ederek, bilgi aldı.

Bakan Ersoy, daha sonra Sinop Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Mustafa Özarslan tarafından karşılanan Ersoy, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Özarslan, ziyarette Ersoy'a tekne maketi hediye ederek, kent hakkında bilgi aktardı.

Ersoy'a inceleme ve ziyaretlerinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de eşlik etti.