ÇANAKKALE - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konserini izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konserini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konserini izledi.

Bakan Ersoy, Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki açık hava sahnesinde düzenlenen konsere, eşi Pervin Ersoy ile katıldı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının sahne aldığı konseri, şef Eray İnal yönetti.

Solistler Nilgün Kızılcı ve Mustafa Şimşek, 10 yıl önce hayatını kaybeden ve "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Neşet Ertaş'ın eserlerini seslendirdi.

Konsere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve protokol üyeleri katıldı.